В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

Депутаты Госдумы от "Единой России" предложили правительству запретить продажу алкоголя в кафе и барах площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах. Правительство в целом поддержало идею парламентариев.

Об одобрительном отзыве сообщил "Коммерсантъ", в распоряжении которого есть отзыв, подписанный вице-премьером Константином Чуйченко. По мнению депутатов, жители многоквартирных домов высказывают недовольство тем, что из-за наличия баров и кафе, которые реализуют алкогольную продукцию, нарушается общественный порядок.

Кабмин поддержал предложенную концепцию, но поручил доработать законопроект во втором чтении. Министры считают, что вопрос о предельное допустимой площади необходимо пересмотреть, поскольку он затрагивает слишком большую часть рынка и может привести к снижению предпринимательской активности.