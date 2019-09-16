Живодеров могут начать судить с 14 лет

Госдума начала собирать отзывы других ведомств относительно законопроекта об уголовной ответственности за живодерство с 14 лет. Предложение поступило от депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Авторы инициативы указывают, что их цель не посадить ребенка в тюрьму, а преподать ему "правовой урок". Сенаторы хотят объяснить подросткам, что мучить живых существ не приемлемо.

Правительство не оценило инициативу сенаторов Петербурга, поскольку их предложение противоречит эффективному механизму правовой политике России, которая направлена на снижение подростковой преступности.

Сейчас за живодерство грозит до пяти лет лишения свободы. Примечательно, что привлечь подростка к ответственности можно только после 16 лет.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство России ввело запрет на умерщвление домашних животных.

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