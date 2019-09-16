ВЦИОМ опросил 1,6 тысячи россиян на предмет их отношения к женщинам-политикам. Результаты опроса показали, что 78% респондентов положительно оценивают наличие представительниц прекрасного пола в политике.
Самым большим преимуществом женщин перед мужчинами, по мнению опрошенных, стала "близость к людям". Об этом заявили 11% участников опроса. Также респонденты назвали самые распространенные качества, присущие женщинам-политикам: рассудительность - 4%, доброта - 5%, мудрость - 7% и развитая интуиция - 8%. 81% опрошенных считают, что представительницы женского пола наравне с мужчинам должны присутствовать в политической сфере.
Самой известной женщиной-политиком в России стала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. О ней знаю 33% участников исследования. Второе место заняла Ирина Хакамада с результатом 12%, третье - глава ЦИК Элла Памфилова (9%).
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2017 году партия "Справедливая Россия" рассматривала вариант выдвинуть в президенты женщину, чтобы повысить имидж политической силы и явку на выборы.
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