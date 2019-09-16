"Гринпис" призывает начать "мусорную революцию" в РФ

"Гринпис" подсчитал, что раздельное хранение бытовых отходов и их переработка может оказаться в шесть раз дешевле, чем их сжигание. Сейчас в Российской Федерации путем сжигания уничтожают почти 90% твердых бытовых отходов.

Эксперт российского "Гринпис" Игорь Бабанин опубликовал доклад, в котором описал "мусорную проблему" России, а также призвал провести в стране "мусорную революцию". Он предлагает россиянам перейти на систему Zero Waste, которая полностью меняет подход человека к потреблению и производству.

В понятие "мусорная революция" эксперт заключает изменение к подходу сбора мусора. Бабанин предлагает разделить твердые бытовые отходы на три категории: сухое вторичное сырье, пригодное для переработки, влажные органические материалы, остальное, что не вышло в первые две категории.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Гринпис" не имеет никакого отношения к защите природы.

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