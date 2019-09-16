Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Гринпис" призывает начать "мусорную революцию" в РФ

Общество print

"Гринпис" подсчитал, что раздельное хранение бытовых отходов и их переработка может оказаться в шесть раз дешевле, чем их сжигание. Сейчас в Российской Федерации путем сжигания уничтожают почти 90% твердых бытовых отходов.

Эксперт российского "Гринпис" Игорь Бабанин опубликовал доклад, в котором описал "мусорную проблему" России, а также призвал провести в стране "мусорную революцию". Он предлагает россиянам перейти на систему Zero Waste, которая полностью меняет подход человека к потреблению и производству.

В понятие "мусорная революция" эксперт заключает изменение к подходу сбора мусора. Бабанин предлагает разделить твердые бытовые отходы на три категории: сухое вторичное сырье, пригодное для переработки, влажные органические материалы, остальное, что не вышло в первые две категории.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Гринпис" не имеет никакого отношения к защите природы.

Читайте также:

Мусорный вопрос быльем порос?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы мусор гринпис экология революция
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Евгений Федоров: Россия владеет уникальной технологией разрешения конфликтов
Воспитание
Ревизор-2: Хлестаков изнасиловал дочь Городничего
Здоровье и профилактика
Ученые предупреждают, что семена льна нельзя есть ложками
Новости Все >
Гражданина Латвии смыло волной с пирса под Калининградом
"Гринпис" призывает начать "мусорную революцию" в РФ
Премьер Сербии: решить вопрос Косова возможно лишь путем компромисса
Олимпийский чемпион Власов не смог выйти в четвертьфинал ЧМ
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Организаторы назвали дату и место боя Кокляев - Емельяненко
В Канаде забыли поднять флаг Японии в честь победы фигуриста Ханю
Цена барреля нефти из-за инцидента в Саудовской Аравии вырастет до $100
Сотрудники General Motors начали массовую забастовку в США
Расписание и результаты сезона в фигурном катании
Последние материалы
"Гринпис" призывает начать "мусорную революцию" в РФ
Премьер Сербии: решить вопрос Косова возможно лишь путем компромисса
Евгений Федоров: Россия владеет уникальной технологией разрешения конфликтов
Олимпийский чемпион Власов не смог выйти в четвертьфинал ЧМ
Ревизор-2: Хлестаков изнасиловал дочь Городничего
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Организаторы назвали дату и место боя Кокляев - Емельяненко
В Канаде забыли поднять флаг Японии в честь победы фигуриста Ханю
Цена барреля нефти из-за инцидента в Саудовской Аравии вырастет до $100
Сотрудники General Motors начали массовую забастовку в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Плавание. Новости
Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник

Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.

Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Здоровье
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Плавание. Новости
Пловчихе в откровенном купальнике вернули победу на турнире
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"

Пусть и карикатурный, но колоритный стереотипный образ россиянина – элемент пропаганды, уверены в Польше.

Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Украинский премьер: как Киев будет относиться к Москве
Новости Украины
Украинский премьер: как Киев будет относиться к Москве
Новости Украины
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Мир. Новости мира
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Новости Грузии
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Здоровье
Вода как натуральное лекарство для лечения многих заболеваний
Василий Амирджанов Ревизор-2: Хлестаков изнасиловал дочь Городничего Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 16 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия Константин Кузнецов
Комментарии
Ревизор-2: Хлестаков изнасиловал дочь Городничего
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Глава "Ростеха" опроверг "Политбюро 2.0" вокруг Путина
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
Глава "Ростеха" опроверг "Политбюро 2.0" вокруг Путина
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Глава "Ростеха" опроверг "Политбюро 2.0" вокруг Путина
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Правительство России запретило умерщвлять бездомных животных
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
СМИ: Россия может пустить газ в Европу без контракта с Украиной
История и современность
Рукопожатие как символ добросовестности и отсутствия оружия
Рукопожатие как символ добросовестности и отсутствия оружия
Никола Тесла был первым, кто попытался связаться с соседними мирами с помощью радиоволн
Никола Тесла был первым, кто попытался связаться с соседними мирами с помощью радиоволн
РФ развернула в Арктике комплексы С-400 "Триумф"
РФ развернула в Арктике комплексы С-400 "Триумф"
National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами
National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами
Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен
Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
Черноморский флот РФ взял на сопровождение военный корабль США
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
В США показали "убийцу русских войск"
В США показали "убийцу русских войск"
Фотогалереи
Самые дорогие машины, которые угоняют чаще всего 5 Фото Самые дорогие машины, которые угоняют чаще всего
Мечты советских женщин 8 Фото Мечты советских женщин
Сон в руку, или чур меня! 9 Фото Сон в руку, или чур меня!
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Вымершие животные снова воскреснут 9 Фото Вымершие животные снова воскреснут
Домашнее
Общий гороскоп на 16-22 сентября: Скорпиону опасаться своего окружения, Водолею не гнуться под чужим мнением
Митохондриальная ДНК передается по наследству только от матери?
Почему у ребенка надо забрать планшет и вернуть его только в 12 лет
Бионический глаз, пересаженные ребенку почки и кисти рук и другие исследования и достижения медицины
Огурец от похмелья, ожирения, мешков под глазами и других напастей
10 самых нужных вещей для ухода за ребенком
В одной капле меда более 70 компонентов, необходимых для здоровья человека
Восемь основных правил, как сохранить зрение у ребёнка
На Украине обитавшая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
На Украине обитавшая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
Гороскоп здоровья на 16-22 сентября: Девы могут заразиться половой инфекцией, а Козерогам пора худеть
Гороскоп здоровья на 16-22 сентября: Девы могут заразиться половой инфекцией, а Козерогам пора худеть
Михаил Галустян отравился лобстерами в дорогом ресторане
Михаил Галустян отравился лобстерами в дорогом ресторане
Мужской гороскоп на неделю (16-22 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (16-22 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (16-22 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (16-22 сентября)
Волосы на лице: 8 советов, как от них избавиться
Волосы на лице: 8 советов, как от них избавиться
6 бьюти-трендов из шестидесятых, актуальных сегодня
6 бьюти-трендов из шестидесятых, актуальных сегодня
Привычки, вредящие женщинам
Привычки, вредящие женщинам
Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа
Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа
Ошибки при покупке квартиры
Ошибки при покупке квартиры
Забавные фото
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ