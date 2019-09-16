Глава "Ростеха" опроверг "Политбюро 2.0" вокруг Путина

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов опроверг наличие "ближнего круга" президента России Владимира Путина. Он также заявил, что структура "Политбюро 2.0" придумана и никакого процесса коллегиального принятия решений "ближним кругом" не существует.

Ранее некоторые политологи заявляли о наличии в высшем эшелоне власти неформальной структуры, в которую входят "приближенные" к президенту России Владимиру Путину. Политологи назвали эту структуру "Политбюро 2.0". Компания "Минченко консалтинг" назвала Сергея Чемезова одним из членов "Политбюро 2.0".

"Признаться честно, у меня эти "теории заговора" вызывают только улыбку. Создают какие-то системы связей и гипотезы на пустом месте. Я знаю многих людей, которые якобы входят в "Политбюро 2.0", но никаких собраний мы с ними не проводим, и уже тем более не обсуждаем какие-либо назначения", - сказал глава "Ростеха".

Чемезов пояснил, что согласовывает с президентом только деятельность своей структуры - "Ростеха". Примечательно, что Чемезов и Путин знакомы еще с 1980-х годов. Они вместе служили в резидентуре в Дрездене, жили в соседних квартирах, а также делили одну служебную машину. В 1990-х Чемезов работал в администрации президента под руководством Путина.

Также Чемезов высказал свое мнение по поводу действий Владимира Путина после 2024 года. По его словам, Владимиру Путину "по-человечески" тяжело, поэтому он может уйти на отдых, тем более, что по Конституции он не может быть президентом после 2024 года. Однако Чемезов не исключил, что Путин может занять "какой-то другой пост".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как "Политбюро 2.0" реагирует на оппозиционные проявления.

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