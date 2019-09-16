Правительство России запретило умерщвлять бездомных животных

Правительство России утвердило методические указания по обращению с бездомными животными при отлове. Согласно указаниям, животных нужно отлавливать таким образом, чтобы это не привело к увечьям, травмам, а также гибели. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Также в указаниях говорится, что бездомных животных, которые не проявляют "немотивированную агрессию" необходимо стерилизовать и лечить, а затем выпускать на волю. Правительство обратило внимание на транспортные средства компаний-отловщиков. Они должны иметь "специальные технические приспособления", которые защитят людей и животных от увечий. Компании, которые занимаются отловом бродячих животных, обязали отвозить их в приют для стерилизации, лечения и чипирования.

Заместитель начальника управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области Наталья Ершова отметила, что многие регионы столкнуться с проблемами при выполнении указаний правительства, поскольку необходимая инфраструктура еще не была создана, а в бюджет не были заложены средства на её создание.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в разных странах мира борются с проблемой бродячих животных. Во многих западных странах законодательные нормы, касающиеся жестокого обращения с животными, достаточно строги. Вместе с тем к своим обязанностям желающих завести домашнее животное призывают относиться серьезно и даже следят за выполнением определенных требований: налог, страховка, справки, чипирование и т. д.

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