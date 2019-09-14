ПФР раскрыл причины, по которым могут уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях могут зачислить меньший объем пенсионных выплат. Самая распространенная причина - переезд в другой город. Это может привести к изменению регионального коэффициента, который существенно влияет на итоговую сумму выплаты.

Также с пенсионных выплат могут списывать задолженности по квартплате или неоплаченному штрафу. ПФР вправе взыскать с пенсионера ранее переплаченную сумму. Однако ведомство единоразово не может удержать с пенсии сумму, которая превышает более 20% от её объема.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутат Госдумы Валерий Рашкин опасается еще одного повышения пенсионного возраста. По его данным, пенсионный возраст могут поднять до 70 лет как для мужчин, так и для женщин. Группа, полагает Рашкин, имеет тот же состав, что и при первой пенсионной реформе.

Подтверждающими документами парламентарий при этом не располагает, но одним из косвенных подтверждений считает сообщение минздрава о резко возросшей продолжительности жизни в России. По мнению Рашкина, текущими итогами реформы в кабмине недовольны, поэтому понадобился второй этап. По времени его реализации депутат не может ничего сообщить - "сегодня информации нет".

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