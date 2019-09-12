Большинство россиян позитивно относятся к предпринимательству

За последние годы в обществе произошла значительная трансформация восприятия бизнеса. Сейчас предпринимательскую деятельность положительно оценивают большинство (74%) россиян. Об этом рассказала генеральный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований Гузелия Имаева.

"Мы можем констатировать, что произошла серьезная трансформация восприятия бизнеса в обществе. Если тогда мы слышали, что предприниматель - это скорее про криминал, то сегодня восприятие изменилось в положительную сторону", - отметила она.

По данным социологов, 29% опрошенных россиян рассматривают возможность заниматься предпринимательством. Чаще всего в этом заинтересована молодежь, скепсис свойственен людям старшего поколения. Больше ориентированы заниматься предпринимательством люди с высокой квалификацией, высшим образованием, а также жители крупных городов.

"Выделяют три главных мотивации для занятия бизнесом - возможность зарабатывать, быть независимым и самореализация. Барьерами являются отсутствие стартового капитала, конкуренция и недостаток знаний", - заключила Имаева.