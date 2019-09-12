Социологи рассказали, сколько россиян не доверяют журналистам

ФОМ опросил около 1500 человек в 104 городах России, чтобы определить уровень доверия россиян к средствам массовой информации. Согласно результатам исследования, 58% респондентов не доверяют информации из российских СМИ. 54% опрошенных посчитали, что российские СМИ необъективно освещают политическую обстановку в стране.

Примечательно, что процент недоверия к средствам массовой информации среди людей с высшим образованием еще больше - 64%. Также 57% респондентов считают, что журналисты необъективно отражают экономическую ситуацию в России. Верят в сообщения СМИ о политической и экономической жизни в России только 25% опрошенных.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой аналитический материал, в котором объясняла причины падения доверия к журналистам. Современную журналистику, которая, увы, понемногу теряет лучшие традиции журналистики русской и советской, ругают почти все, кому не лень.

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