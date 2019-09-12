Минкультуры может оказаться в суде по делу о банкротстве ведомства

Арбитражный суд Москвы принял иск Евгения Юмашева о банкротстве Министерства культуры Российской Федерации. Заявление поступило в картотеку арбитражных дел 11 сентября, суд пока не принял никаких процессуальных решений.

В открытом доступе есть документы Минкульта от 2005-2006 годов, в которых фигурирует имя Евгения Юмашева. Тогда он занимал должность начальника юридического отдела административно-правового департамента.

Партнер юридической фирмы Petrol Chilikov Егор Чиликов считает, что суд не удовлетворит заявление Юмашева, поскольку министерство не попадает в перечень учреждений, которые могут быть ликвидированы по причине банкротства. Чиликов утверждает, что суд не примет иск Юмашева, а скорее всего возвратит его заявителю.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство ликвидировало Министерство по делам Крыма. Коллективу министерства объявили благодарность и рассказали, что они справились со своей задачей.

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