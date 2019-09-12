Эксперт оценил планы ПФР готовить людей к пенсии с 45 лет

Эксперт пояснил "Правде.Ру" почему суперсервис "Пенсия онлайн", который будет запущен в 2022 году для россиян старше 45 лет, поможет предпенсионерам подготовиться к выходу на пенсию. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отметил важность контроля поступлений, которые должен производить работодатель.

"Существует практика, когда работодатель выплачивает заработную плату, в то же время может задержать страховые взносы. Или, например, по расчетному листку сумма выплачивается одна, а начисление производится совершенно с другой суммы, то есть с меньшей, в целях экономии", - рассказал Сафонов.

По мнению эксперта, важно не только реализовать такой сервис, но и обеспечить обратную связь для пользователей, чтобы они могли легко обратиться в ПФР и устранить расхождение данных. Александр Сафонов считает, что это позволит избавиться от волокиты при выходе на пенсию, поскольку пенсионерам не придется согласовывать периоды работы, размеры начислений и другую информацию. ПФ уже будет в курсе всей необходимой информации, чтобы начать пенсионные выплаты в автоматическом режиме.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Пенсионный фонд России планирует в 2020 году запустить суперсервис "Пенсия онлайн", в котором россияне старше 45 лет смогут сверить данные о своих пенсионных накоплениях.

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