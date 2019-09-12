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Комитет Госдумы одобрил идею поиска пропавших людей по геолокации

Общество print

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал проект закона, который предусматривает поиск пропавших людей путем определения их местонахождения по используемому ими смартфону. 

"Эта информация (о местоположении мобильных устройств - прим. ред) может быть крайне полезной при розыске потерявшихся людей, особенно учитывая наши расстояния и тяжелые климатические условия", - отметили в комитете. 

Согласно законопроекту, полиция получит право запрашивать от мобильных операторов информацию о местоположении смартфонов пропавших людей без судебного решения. Это поможет значительно ускорить процесс поиска, считают в Госдуме. 

Ранее полицейские получили право запрашивать данные о геолокации пропавших несовершеннолетних при получении письменного согласия одного из их родителей.

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Темы поиск госдума полиция смартфоны пропавшие геолокация
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