Комитет Госдумы одобрил идею поиска пропавших людей по геолокации

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал проект закона, который предусматривает поиск пропавших людей путем определения их местонахождения по используемому ими смартфону.

"Эта информация (о местоположении мобильных устройств - прим. ред) может быть крайне полезной при розыске потерявшихся людей, особенно учитывая наши расстояния и тяжелые климатические условия", - отметили в комитете.

Согласно законопроекту, полиция получит право запрашивать от мобильных операторов информацию о местоположении смартфонов пропавших людей без судебного решения. Это поможет значительно ускорить процесс поиска, считают в Госдуме.

Ранее полицейские получили право запрашивать данные о геолокации пропавших несовершеннолетних при получении письменного согласия одного из их родителей.