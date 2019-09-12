Блогер объяснил цель неудачной вылазки на закрытый объект "Роскосмоса"

Блогер Даниил Пустовалов, который вместе со своими друзьями проник на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в Подмосковье, рассказал о причинах своего поступка.

Молодые люди думали, что этот объект заброшенный и не охраняется. "Мы собрались компанией, потому что обычно собираемся такими группами и посещаем закрытые объекты. Я вместе с одним товарищем снимал видеорепортаж - мы видеоблогеры. Другие снимали фотографии", - сказал блогер в интервью агентству РИА"Новости".

Больше всего их интересовало посещение камеры вакуумных испытаний для "Бурана"."Мы собрались не только чтобы залезть куда-то, но и чтобы выпить вечерком. Собрались, в электричке выпили и поехали необычно провести выходные", - объяснил блогер.

Когда группа проникла на территорию, их заметила охрана. Молодые люди сразу же убежали, однако в лесу их задержали сотрудники полиции.

Напомним, 8 сентября "Роскосмос" заявил о массовом задержании посторонних на закрытой территории. Их обвинили в попытке вандализма. По словам Дмитрия Рогозина, у задержанных нашли "кое-что интересное".