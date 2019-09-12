Специалисты "Росконтроля" проверили качество трески, которая продается в российских магазинах. Только два производителя прошли проверку. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Эксперты проверили продукцию пяти брендов: Borealis, "Бухта изобилия", "Каждый день", "Марлин" и "ВкусВилл". Успешно прошли проверку только "ВкусВилл" и "Марлин". Однако второй образец попал в список продукции с замечаниями. В данный рыбке было обнаружено слишком много ледяной глазури (8,7% вместо максимально допустимых 5%)
В остальной треске оказалось превышено допустимое содержание мышьяка. При этом специалисты подчеркивают, что его содержание незначительно и не представляет угрозы для здоровья людей.
Больше всего экспертов удивила продукция производителя "Каждый день". В упаковке под названием "филе трески" скрывалась совсем другая рыба - минтай.
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