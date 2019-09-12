Эксперты "Росконтроля" обнаружили в российской треске мышьяк

Специалисты "Росконтроля" проверили качество трески, которая продается в российских магазинах. Только два производителя прошли проверку. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Эксперты проверили продукцию пяти брендов: Borealis, "Бухта изобилия", "Каждый день", "Марлин" и "ВкусВилл". Успешно прошли проверку только "ВкусВилл" и "Марлин". Однако второй образец попал в список продукции с замечаниями. В данный рыбке было обнаружено слишком много ледяной глазури (8,7% вместо максимально допустимых 5%)

В остальной треске оказалось превышено допустимое содержание мышьяка. При этом специалисты подчеркивают, что его содержание незначительно и не представляет угрозы для здоровья людей.

Больше всего экспертов удивила продукция производителя "Каждый день". В упаковке под названием "филе трески" скрывалась совсем другая рыба - минтай.