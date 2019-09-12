Социолог из Бостонского университета Дебора Карр занималась изучением особого возрастного периода "конца жизни". Они собирала информацию о предпочтениях умирающих людей, чтобы определить, как на самом деле умирающие хотели бы расстаться с жизнью.
Огромная часть исследования Карр посвящена вопросу времени, которое занимает смерть человека. По мнению социолога, многие люди уходят из жизни в течение длительного периода времени. Примечательно, что человечество изобрело множество технологий и препаратов, которые могут еще больше продлить этот процесс. Но большинство умирающих признаются, что хотят уйти быстро и безболезненно, чтобы не обременять своих близких.
По статистике Карр, около 33% пациентов перед смертью около месяца находятся в отделении интенсивной терапии. 20% пожилых американцев уходят из жизни в отделении неотложной помощи. Еще 25% пожилых жителей США умирают в домах престарелых. Социолог опрашивала людей, уходящих из жизни, и выяснила, что 75% хотят умереть в собственном доме.
"Люди хотят, чтобы с ними продолжали считаться даже тогда, когда они будут полностью беспомощны. Сохранить достоинство - вот их главное желание, а не чтобы санитарка била их мокрой тряпкой по лицу за какие-либо проступки", - написала социолог в своем исследовании.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что, по мнению психологов, чувствуют умирающие люди.
Читайте также:
Смерти людей зависят от дней недели - ученые
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.