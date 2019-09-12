Исследование: 75% умирающих хотели бы уйти из жизни в собственном доме

Социолог из Бостонского университета Дебора Карр занималась изучением особого возрастного периода "конца жизни". Они собирала информацию о предпочтениях умирающих людей, чтобы определить, как на самом деле умирающие хотели бы расстаться с жизнью.

Огромная часть исследования Карр посвящена вопросу времени, которое занимает смерть человека. По мнению социолога, многие люди уходят из жизни в течение длительного периода времени. Примечательно, что человечество изобрело множество технологий и препаратов, которые могут еще больше продлить этот процесс. Но большинство умирающих признаются, что хотят уйти быстро и безболезненно, чтобы не обременять своих близких.

По статистике Карр, около 33% пациентов перед смертью около месяца находятся в отделении интенсивной терапии. 20% пожилых американцев уходят из жизни в отделении неотложной помощи. Еще 25% пожилых жителей США умирают в домах престарелых. Социолог опрашивала людей, уходящих из жизни, и выяснила, что 75% хотят умереть в собственном доме.

"Люди хотят, чтобы с ними продолжали считаться даже тогда, когда они будут полностью беспомощны. Сохранить достоинство - вот их главное желание, а не чтобы санитарка била их мокрой тряпкой по лицу за какие-либо проступки", - написала социолог в своем исследовании.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что, по мнению психологов, чувствуют умирающие люди.

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