Росстат: средний возраст россиянина вырос почти на 1,5 года

За десять лет средний возраст жителя России вырос почти на 1,5 года, составив в текущем году 40,02 года (на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Самым молодым регионом страны оказалась Чечня, где средний возраст жителя составляет всего 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).

Самый возрастной регион стала Тамбовская область (43,4 года). В число регионов с более высоким средним возрастом вошли Тульская (43,31), Рязанская (42,79) и Пензенская области (42,62), а также Москва (42,3).

Разница среднего роста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин - 37,26 года, у женщин - 42,41 года, отмечают в службе.

"Средний возраст 40 лет - это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, - низкая рождаемость", - считают специалисты, передает портал газеты "Известия".