Москалькова прокомментировала идею сокращения рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила идею о введении четырехдневной рабочей недели в России. По ее словам, перед тем как начать реализацию этой инициативы необходимо провести соответствующие исследования.

Москалькова считает, что для принятия правильно решения по этому вопросу нужно однозначно знать, не повлияет ли сокращение рабочей недели на интенсивность труда. Ранее такую мысль высказывали эксперты. По их мнению, введение четырехдневной рабочей недели может негативно отразиться на производительности труда.

Эксперты высказали и другое опасение. Работникам придется трудиться не по восемь, а по десять часов в сутки, что может пагубно отразиться на здоровье россиян.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как премьер-министр России Дмитрий Медведев предрек переход на четырехдневную рабочую неделю. Это произошло еще в июне текущего года.

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