ВЦИОМ: 54% россиян высоко оценивают уровень отечественных программистов

Чуть больше половины опрошенных россиян уверены в том, что отечественные программисты подготовлены гораздо лучше, чем американские, китайские и японские. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Каждый второй россиянин считает, что программисты России являются лучшими - 54%. Также в рейтинг стран, чьи программисты высоко оценены нашими соотечественниками, вошли США (22%), Китай (14%), Япония (10%) и Индия (5%)", - отмечают социологи.

При этом респонденты в возрасте от 18 до 24 и от 25 до 34 лет, а также активные пользователи интернета оценивают качество образования программистов в России достаточного негативно. Около 30% опрошенных оценивают качество подготовки российских и зарубежных программистов в равной степени.

Подавляющее большинство респондентов (70%) считают профессию программиста престижной. Однако оценка уровня доходности этой работы снизилась, лишь 55% россиян оценивают ее положительно. Выросла доля тех, кто хотел бы, чтобы их дети выбрали эту профессию (47% в 2010 и 56% в 2019 году).

Исследование также показало, что 85% опрошенных убеждены в том, что российские программы могут составить конкуренцию зарубежным аналогам. Обратного мнения придерживаются только 8%.