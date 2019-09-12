Пригласительные на банкет, посвященный бракосочетанию Константина Богомолова и Ксении Собчак, получили более трехсот человек. Об этом сообщила "Комсомольская правда".
В списке приглашенных фигурируют Вадим Верник и его брат Игорь, который будет вести свадьбу в качестве тамады, подруги Собчак - светская львица Ульяна Цейтлина и дизайнер Ульяна Сергеенко, Константин Эрнст и его супруга Софья, бывшая жена Сергея Шнурова Елена Мозговая (Матильда), Рината Литвинова, а также Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой.
Ранее российские СМИ сообщали, что бракосочетание Собчак и Богомолова состоится 13 сентября. Также ходили слухи, что Ксения Собчак ждет ребенка от Константина Богомолова, однако телеведущая опровергла эту информацию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Тина Канделаки готова выдать замуж Ксению Собчак.
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