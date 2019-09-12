Парламент Швейцарии проголосовал за предоставление отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорожденным. Законопроект поддержали 29 парламентариев, против проголосовал 61 человек, один депутат воздержался.
Как уточняет телеканал RTS, для положительного результата потребовалось около 20 лет и более 30 инициатив в парламенте.
Отпуск по отцовству можно будет взять в течение шести месяцев после рождения ребенка целиком или в форме отдельных дней. Финансироваться он будет из пособий по потере дохода. Максимальная сумма пособия в день составит 196 франков (около 197 долларов).
Напомним, ранее Европейский парламент одобрил идею ввести в странах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденным сроком не менее 10 рабочих дней. Сейчас подобный отпуск узаконен в большинстве стран Европейского союза, однако его продолжительность различается.
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