Минтруд намерен убрать посредников с пенсионного рынка

Министерство труда России предлагает запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать агентов или посредников при заключении договора об обязательном пенсионном страховании.

В ведомстве уверены, что такая мера позволит защитить граждан от финансовых потерь при переходе в другой НПФ или Пенсионный фонд, уточняет издание "Коммерсантъ". "Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений", - пояснил представитель министерства.

Минтруд также считает необходимым запретить подавать заявление о смене пенсионного фонда через представителя. Граждане должны подавать заявление о смене фонда только в отделении ПФР или на сайте государственных услуг.

Доля досрочных переходов в другие пенсионные фонды составляет 98%, отметили в ведомстве. Сменить пенсионный фонд без потери инвестиционного капитала можно через пять лет, после заключения договора с фондом. В случае досрочного перехода накопленная часть теряется.