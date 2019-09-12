В США планируют ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
По его словам, в скором времени из магазинов будут изъяты курительные смеси с ароматами мяты, ментола, жвачки, конфет, фруктов и алкоголя. Запрет не затронет только электронные сигареты со вкусом обычного табака.
Все производители ароматизированных смесей будут обязаны проходить специальные проверки в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов, а также получать разрешение на возвращение продукта на рынок.
Одна из причин запрета - высокая популярность электронных сигарет среди молодежи, а также зарегистрированные смерти из-за их курения.
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