В США ограничат продажу электронных сигарет с добавками

В США планируют ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По его словам, в скором времени из магазинов будут изъяты курительные смеси с ароматами мяты, ментола, жвачки, конфет, фруктов и алкоголя. Запрет не затронет только электронные сигареты со вкусом обычного табака.

Все производители ароматизированных смесей будут обязаны проходить специальные проверки в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов, а также получать разрешение на возвращение продукта на рынок.

Одна из причин запрета - высокая популярность электронных сигарет среди молодежи, а также зарегистрированные смерти из-за их курения.