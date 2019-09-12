В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании с 14 сентября

Летнее тепло в центральных регионах России уступит место резкому похолоданию, которое наступит с 14 сентября. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как уточняет "Российская газета", в субботу в Москве дневная температура понизится до 13 градусов тепла, затем похолодание продолжится. В воскресенье и понедельник температура воздуха составит от 11 до 17 градусов, в ночное время - от 3 до 8 градусов тепла. Это ниже климатической нормы.

Похолодание также затронет Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую и Архангельскую области. В этих регионах температурах днем составит от 13 до 19 градусов тепла, ночью может похолодать до двух градусов. На юге России тепло пока удержится, днем температура воздуха прогреется до +30 градусов.