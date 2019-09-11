Врач объяснил высокие показатели алкоголизма в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал данные Минздрава о снижении числа алкоголиков в России почти в два раза за последние 10 лет. По его мнению, данные статистики учитывают только официальную продажу алкоголя, поэтому подобные цифры - это относительная величина.

"Наша страна огромна и очень-очень разнородна в этом смысле. Если взять республики Северного Кавказа, там практически не пьют. Есть и другие примеры республик, которые очень сильно употребляют. Наша страна огромная и средние цифры ни о чем не свидетельствуют", - подчеркнул собеседник "Правды.Ру".

По словам специалиста, за последние годы россияне стали пить заметно меньше, особенно жители крупных городов и молодежь. Этому способствует активная пропаганда здорового образа жизни. Молодые россияне понимают, что крепкое здоровье и успешная карьера несовместимы со злоупотреблением алкоголя.

"И это все, конечно, срабатывает. Не только молодые люди, но и среднее поколение тоже понимают вред чрезмерного употребления алкоголя. Это мировой тренд", - подчеркнул Владимир Круглый.

Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения России Алексей Киселев-Романов заявил, что число алкоголиков в России за последние 10 лет снизилось почти в два раза.

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