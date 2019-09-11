Ловушка для АСВ

Юридический подрядчик Агентства страхования вкладов контролировался бывшим сепаратистом Акаевым-Дарчиевым.

Очередная скандальная история разворачивается вокруг Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое уже понесло в последнее время немало репутационных потерь. Самой громкой из них оказалась эмиграция, а по факту — бегство за границу заместителя руководителя агентства Валерия Мирошникова, который проходит фигурантом по делу "банковского" полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Однако разоблачения продолжаются: выяснилось, что советником в организации, которая заслужила право быть подрядчиком АСВ в проекте возврата активов банка "Югра", значится, как выяснили СМИ, бывший участник битвы за Бамут Заурбек Дарчиев, который в настоящее время носит фамилию Акаев.

Конечно, с тех пор утекло много воды, немало бывших бойцов Мосхадова и Басаева после перековки и амнистии ныне трудятся на благо страны в самых разных отраслях народного хозяйства. Однако с Акаевым случай особый. Помимо боевого прошлого за ним числятся и другие "подвиги" и различные биографические несуразности. Так, известно, что Акаев-Дарчиев в мирное время решил реализовать себя в аграрном секторе экономики и даже стал собственником группы компаний "Уралбройлер" в Уральском федеральном округе. Однако сельскохозяйственный бизнес не задался: предприятия группы, возглавляемой Акаевым, нанесли серьезный ущерб экологии региона и оказались под прицелом Росприроднадзора.

Акаев-Дарчиев попытал счастья и в сфере торговли. В свое время он значился единственным учредителем в компании ООО "Тройка Ассет Менеджмент", которая специализировалась на закупках и сделках в интересах агропромышленного холдинга "Русгрэйн" (бренд "Русское зерно"), возглавляемого еще одним выходцем из Чечни — Али Дарчиевым.

Отметился Акаев-Дарчиев и в банковской сфере, где получил известность как один из топ-менеджеров "Рост банка". Кредиторы, вкладчики и чиновники регулятора хорошо помнят попытки санации "Рост банка", которые предпринимались "Бинбанком" Микаэля Шишханова. В итоге до банкротства был доведен не только "Рост банк", но и сам его санатор. При отзыве лицензии у банка обнаружилась финансовая "дыра" в 300 миллиардов рублей.

Отметился Акаев и в истории с "Тройка-Д Банком", где занимал пост председателя совета директоров. У этого кредитного учреждения также была отозвана лицензия по причине "недобросовестных действий по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".

Наконец, Акаев поприсутствовал и в совете директоров "Роскосмосбанка", предприятия которого были клиентами лопнувшего "Фондсервисбанка". Это учреждение нанесло ущерб государству и кредиторам в 45 миллиардов рублей, в результате чего владелец банка был арестован. Впрочем, Акаев снова вышел из этой воды сухим и даже, как писали СМИ, завел полезные связи с главой госкорпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным и вовлек его в свои сомнительные проекты.

После такой банковской эпопеи Акаев трудоустроился в юридическую компанию "Вектор права", которая в конце прошлого года была определена подрядчиком АСВ по поиску средств, выведенных из банка "Югра" его бывшим владельцем Алексеем Хотиным. Между тем, ответственным за выбор подрядчика в АСВ был тот самый Валерий Мирошников, который отбыл вначале в Австралию, а затем в одну из европейских стран.

При этом окончательно измазанной оказывается и репутация Агентства по страхованию вкладов, которое проявляет подозрительную неразборчивость как в подборе своих руководящих кадров, так и в связях с подрядчиками.

Виктор Смирнов.