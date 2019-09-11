В московском метро тестируют систему распознавания лиц для оплаты проезда. Пока это происходит без участия пассажиров.
РИА Новости в пресс-службе столичной подземки сообщили, что тестирование проводится совместно с ВТБ и Сбербанком. Результаты пока не озвучиваются, так как требуется время для доработки.
По словам главы городского департамента транспорта Максима Ликсутова, пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести к концу следующего года.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции нашей страны получат отечественные видеорегистраторы с функцией распознавания лиц.
Этот прибор напоминает небольшую рацию, которую можно закрепить на одежде. Камера способна выделять лица и отправлять данные на сервер, где снимки проверяются по базам данных. При обнаружении совпадений система покажет сведения о человеке.
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