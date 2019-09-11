Эксперты определили самые популярные предметы одежды

Эксперты платформы Lyst на основе поисковых запросов составили рейтинг самой покупаемой одежды в разных странах.

Как выяснилось, итальянки больше другой одежды и аксессуаров любят поясные сумки, передает "Лента.ру". Немки - парки и вещи из винила. Испанки чаще всего покапают вещи с анималистическим рисунком, зеленые платья и красную обувь.

Что касается России, ее жительницы больше всего хотят приобрести рюкзаки, кроссовки, спортивные штаны, толстовки и кожаные куртки.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще экономить на предметах одежды и развлечениях, но не на еде. Это выяснили специалисты компании Nielsen.

Граждане России отмечают, что обеспокоены подорожанием продуктов питания, но даже несмотря на это, они готовы покупать здоровую, хоть и более дорогую еду, чтобы ограничить прием жиров и сахара.

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