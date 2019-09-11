Известный предприниматель с Урала Малик Гайсин подал заявку на регистрацию товарного знака "Горижопа". Соответствующая заявка была подана в систему "СПАРК". Заявка на регистрацию интеллектуальной собственности поступила от ООО "Корона Тэхет", учредителем которого является Малик Гайсин.
В заявке утверждается, что товарный знак будет применяться к целому перечню продуктов. В частности, для зубных паст, детского питания, ядов для уничтожения насекомых и животных, дезинфицирующих средств, и других изделий. ООО "Корона Тэхет" подало еще одну заявку на регистрацию этого же товарного знака на латинице - "Gorihopa".
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