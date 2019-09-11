В России надо развивать негосударственные дошкольные учреждения и группы присмотра за детьми, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, это поможет в решении проблемы очередей в детсады.
Премьер отметил, что необязательно создавать "огромные детсады", практически в каждом доме могут быть группы присмотра за детьми, небольшие частные детские садики. Все такие заведения должны соблюдать все установленные нормы и правила, подчеркнул он.
Глава правительства констатировал, что с советских времен все привыкли к имеющейся системе дошкольных учреждений. Однако она была разрушена, сейчас идет восстановление. "Не нужно на иностранный опыт смотреть, нужно свое развивать", - заявил он.
Ранее Медведев сообщил, что проблема детсадов для детей от 3 до 7 лет решена в 75 регионах, за последние годы в них создано более миллиона мест. Теперь, добавил он, необходимо заняться проблемой доступности ясельных групп, она должна быть решена к 2021 году по всей стране.
Источник фото: сайт правительства РФ
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