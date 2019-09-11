Число алкоголиков в России за последние 10 лет снизилось почти в два раза. Об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения России Алексей Киселев-Романов.
По его словам, государственная антиалкогольная стратегия показывает свою эффективность. "У нас за это время снизилось общее количество больных с диагнозом "алкоголизм" с 2 080 000 до 1 300 000. Смертность от отравления алкоголем снизилась с 16,9 до 7,5 человек на 100 тысяч населения, заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 80,35 до 32 случаев на 100 населения", - подчеркнул представитель Минздрава.
Ранее появилась информация о том, что ведомство планирует использовать новую методику подсчета потребления алкоголя россиянами, которая позволить выявить заболевания, связанные с употреблением спиртного.
Напомним, по результатам опроса ВЦИОМ, доля непьющих россиян сократилась за текущий год на 7 процентных пунктов и составила 33%. Порядка 67% опрошенных признались, что выпивают время от времени. Больше четверти респондентов (27%) потребляют алкоголь реже раза в месяц.
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