Госдума изучит вопрос об амнистии подростков и ряда категорий женщин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам рассмотреть предложение об амнистии в отношении подростков и отдельных категорий женщин.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Инициатива принадлежит уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3 тысяч человек. В сопроводительных документах говорится, что она "позволит воссоединить связь ребенка с родителями, снизить негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление".

Добавим, Кузнецова ранее предложила провести амнистию осужденных по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями. Речь, в частности, идет о беременных, женщинах, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей младше 14 лет.

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