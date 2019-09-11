Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам рассмотреть предложение об амнистии в отношении подростков и отдельных категорий женщин.
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Инициатива принадлежит уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой.
По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3 тысяч человек. В сопроводительных документах говорится, что она "позволит воссоединить связь ребенка с родителями, снизить негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление".
Добавим, Кузнецова ранее предложила провести амнистию осужденных по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями. Речь, в частности, идет о беременных, женщинах, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей младше 14 лет.
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