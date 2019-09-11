Gett подал в ФАС жалобу на сделку "Яндекс.Такси"

Агрегатор такси Gett направил жалобу в Федеральную антимонопольную службу на сделку "Яндекс.Такси" по покупке группы компаний "Везет". Представители Gett утверждают, что сделка приведет к монополии "Яндекс.Такси" на рынке пассажирских перевозок.

В Gett ссылаются на то, что получив большую часть рынка, "Яндекс.Такси" сможет нарастить стоимость поездок, а также снизить доходы водителей. Агрегатор оценивает, что сделка будет иметь только негативные последствия для рынка.

Представитель "Яндекс.Такси" заявил, что сделка не нарушает антимонопольное законодательство, а также не несет никаких негативных последствий для рынка.