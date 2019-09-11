Роспотребнадзор дал рекомендации при отравлении в ресторане

Роспотребнадзор рассказал россиянам, посещающим рестораны, что делать при отравлении в заведениях общественного питания. В первую очередь сотрудники ведомства порекомендовали обратиться к врачу за медицинской помощью, чтобы иметь доказательную базу.

В медицинском заключении должно быть указано, что вред здоровью причинила именно еда из ресторана. Также в Роспотребнадзоре рассказали о необходимости сохранять чек или банковскую выписку из ресторана, чтобы доказать свое посещение и приобретение определенных блюд.

К этим документам (медицинскому заключению и чеку) необходимо приложить письменную претензию, а затем направить владельцу ресторана. Пострадавший имеет право требовать вернуть ему стоимость ужина, оплатить лечение, а также возместить утраченный заработок, если отравление повлекло за собой длительный больничный.