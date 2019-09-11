СМИ: Шумахер пришел в сознание после почти 6 лет комы

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер пришел в себя после почти шести лет, проведенных в коме.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на французскую газету Le Parisien, об этом заявил источник из числа медперсонала. Официальная информация пока не поступала.

Напомним, 29 декабря 2013 года самый известный гонщик мира получил очень серьезную травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Шумахер выехал за пределы трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону. Споткнувшись о камень, лежавший под снегом, он упал и ударился головой о выступ скалы.

О состоянии здоровья гонщика все время поступает противоречивая информация. Один из работников больницы Университета Лозанны, где находился Шумахер, выкрал записи о нем с намерением продать прессе за почти 45 тысяч евро. Его арестовали, но несколько дней спустя мужчина был найден повешенным в тюремной камере, где ожидал допроса.

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