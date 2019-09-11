Жительница Новосибирска обнаружила в купленной колбасе обручальное кольцо. Женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.
По ее словам, она собиралась приготовить оливье, начала резать колбасу, но нож буквально застрял в ней, поскольку там оказалось обручальное кольцо.
Женщина обратилась в Роспротребнадзор с просьбой проверить все продукты, продающиеся в местном супермаркете, где и была куплена колбаса. Найденное кольцо она оставила себе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 79% россиян в целом довольны своей работой, совершенно не удовлетворены - лишь 5%. Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Еще 40% участников исследования своей нынешней работой "вполне удовлетворены", 39% - "скорее, удовлетворены", а 16% "скорее, не удовлетворены".
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