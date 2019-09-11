Росстат: в России больше пенсионеров, чем тридцатилетних

По информации Росстата, в России проживает 32 миллиона человек в возрасте от 60 лет. Примечательно, что россиян в возрасте от 30 до 39 лет насчитали только 24,4 миллиона.

Такой перевес прокомментировал гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его мнению, цифры отражают, что Россия достигла равновесия между малой рождаемостью и малой смертностью. Журавлев утверждает, что население России стареет. Также он заявил, что люди пенсионного возраста дают основную нагрузку на российский бюджет и сферу здравоохранения.