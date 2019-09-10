Поднять допустимый возраст продажи алкоголя могут уже в 2019 году

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции до 21 года согласовали большинство министерств и ведомств. По его словам, Госдума может рассмотреть документ до конца 2019 года.

Салагай сообщил, что документ получил одобрение в Минпромторге и Минэкономразвития. Также положительно на законопроект отреагировали и федеральные власти. По словам замминистра, документ обсудили общественные палаты большинства российских регионов.

Законопроект, согласно которому молодым людям до 21 года запрещается продажа алкоголя крепостью более 16,5%, Минздрав представил в марте текущего года. Ранее об этом рассказывала "Правда.Ру". В Государственной думе РФ уже предлагали убрать с открытых полок крепкие алкогольные напитки. По мнению законодателей, это поможет снизить количество продаж алкоголя в стране.

Читайте также:

Скворцова выступила против дистанционной продажи алкоголя