Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции до 21 года согласовали большинство министерств и ведомств. По его словам, Госдума может рассмотреть документ до конца 2019 года.
Салагай сообщил, что документ получил одобрение в Минпромторге и Минэкономразвития. Также положительно на законопроект отреагировали и федеральные власти. По словам замминистра, документ обсудили общественные палаты большинства российских регионов.
Законопроект, согласно которому молодым людям до 21 года запрещается продажа алкоголя крепостью более 16,5%, Минздрав представил в марте текущего года. Ранее об этом рассказывала "Правда.Ру". В Государственной думе РФ уже предлагали убрать с открытых полок крепкие алкогольные напитки. По мнению законодателей, это поможет снизить количество продаж алкоголя в стране.
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