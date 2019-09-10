На 88-м году жизни скончался главный научный сотрудник Института космических исследований РАН астрофизик Леонид Ксанфомалити.
Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службе института.
Леонид Ксанфомалити родился в 1932 году в Керчи. Ученый работал в Абастуманской обсерватории и выполнял работы по поляриметрии Луны, а в 1969 году его пригласили на работу в Институт космических исследований РАН.
Несколько лет назад Ксанфомалити написал научную статью, в которой рассказал об обнаруженных им на фотоснимках с Венеры объектах. Исследователь посчитал их живыми насекомоподобными существами.
Отметим, что коллеги Леонида Ксанфомалити тогда скептически отнеслись к его заявлению.
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