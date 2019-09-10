Скончался автор научной статьи о насекомоподобных существах на Венере

На 88-м году жизни скончался главный научный сотрудник Института космических исследований РАН астрофизик Леонид Ксанфомалити.

Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службе института.

Леонид Ксанфомалити родился в 1932 году в Керчи. Ученый работал в Абастуманской обсерватории и выполнял работы по поляриметрии Луны, а в 1969 году его пригласили на работу в Институт космических исследований РАН.

Несколько лет назад Ксанфомалити написал научную статью, в которой рассказал об обнаруженных им на фотоснимках с Венеры объектах. Исследователь посчитал их живыми насекомоподобными существами.

Отметим, что коллеги Леонида Ксанфомалити тогда скептически отнеслись к его заявлению.