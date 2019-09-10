Синдеева поделилась деталями "вежливого" допроса в СК

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева рассказала о допросе в Следственном комитете России. Она сообщила, что проходила свидетелем по "делу 27 июля", когда в Москве прошли массовые беспорядки во время несанкционированной акции протеста.

У Синдеевой поинтересовались источниками финансирования компании, а также работой журналистов телеканала во время проведения несанкционированной акции протеста. Гендиректор "Дождя" отметила, что сотрудники СК задавали ей уместные вопросы, а также вели себя очень вежливо.

Синдеева на стала раскрывать более подробную информацию о своем пребывании в СК РФ, сославшись на подписку о неразглашении.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вызвали на допрос в Следственный комитет РФ. Повестка была подписана старшим следователем по особо важным делам при председателе СК Рустамом Габдулиным.

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