В Федеральной антимонопольной службе опровергли сведения о резком увеличении цен на авиабилеты.
"РГ" в ведомстве пояснили, что по отдельным маршрутам проводится анализ и принимаются меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается.
Представителей СМИ в ФАС обвинили в том, что они неверно истолковали данные Росстата, и пояснили, что статистика оценивает средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует покупательную способность населения, а не рост цен.
Ранее "Известия" со ссылкой на Росстат написали, что цены на авиабилеты в экономклассе в январе-августе выросли на 24%. Газета отмечала, что этот рост стал самым высоким с кризисного 2008-го, в предыдущие годы цены на авиабилеты поднимались от 2 до 19%.
Несмотря на то, что в сентябре-декабре билеты станут дешевле, по итогам года рост составит примерно 9-10%, заявлял изданию заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.
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