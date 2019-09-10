Экспедиция Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установила государственный флаг Российской Федерации в самой северной географической точке Евразии.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северного флота.
Самой северной точкой Евразии считается, напомним, мыс Флигели на острове Рудольфа.
В пресс-службе Северного флота отметили, что это первая подобная акция — ранее на Земле Франца-Иосифа водружались лишь флаги ВМФ.
Сообщается, что согласно доброй традиции у основания флага была заложена "капсула времени" с посланием грядущим поколениям исследователей Арктики.
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