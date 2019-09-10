Экспедиция подняла флаг России в самой северной точке Евразии

Экспедиция Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установила государственный флаг Российской Федерации в самой северной географической точке Евразии.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северного флота.

Самой северной точкой Евразии считается, напомним, мыс Флигели на острове Рудольфа.

В пресс-службе Северного флота отметили, что это первая подобная акция — ранее на Земле Франца-Иосифа водружались лишь флаги ВМФ.

Сообщается, что согласно доброй традиции у основания флага была заложена "капсула времени" с посланием грядущим поколениям исследователей Арктики.