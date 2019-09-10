Миронов: людям надо вернуть долги по вкладам, сгоревшим в 1992-м

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал четыре законопроекта, которые партия обязательно предложит к рассмотрению в период осенней сессии Госдумы.

По его словам, которые приводит сайт СР, первый документ касается поправок в Жилищный кодекс. В нем сказано, что граждане не должны платить за жилищно-коммунальные услуги более, чем 22% от доходов семьи. Партия предлагает уменьшить эту норму до 15%. Миронов напомнил, что весной встречался с премьером Дмитрием Медведевым, и он не отверг эту идею.

Вторая инициатива касается отмены транспортного налога. "Его надо отменять, и мы будем этого добиваться", - подчеркнул политик.

Третья законодательная инициатива направлена на защиту семей с детьми. Речь идет о повышении пособия на первого ребёнка, на ребенка от полутора до трёх лет, уменьшении процента по ипотеке для семей с детьми.

Четвёртый документ посвящен возвращению россиянам внутренних долгов государства.

"Я имею ввиду те вклады, которые прогорели у наших граждан в 1992 году. Мы считаем, что настало время возвращать эти долги", - сказал Миронов. Он добавил, что каждый год в бюджете страны надо предусматривать суммы на погашение 2,5% этого долга.

Источник фото: сайт "Справедливой России"