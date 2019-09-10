Кремль оценил перспективы дальнейшего обмена заключёнными с Украиной

Ранее украинская сторона заявляла о желании провести еще один обмен заключенными с Россией до конца текущего года. Такое заявление делала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что еще рано говорить о сроках следующего обмена, поскольку такому событию всегда предшествует огромная подготовительная работа.

Песков подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо проводить "в соответствии с минскими соглашениями".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обмене заключенными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Обмен проходил по формуле "35 на 35". В Украину были доставлены 24 моряка, задержанные в ноябре 2018 года за попытку незаконного пересечения российской границы. Киев освободил российского журналиста Кирилла Вышинского.

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