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Жириновский предложил на время отменить платежи за "коммуналку"

Общество print

Жители России серьезно переплачивают за услуги ЖКХ, и в ЛДПР есть группа экспертов, которая готова это обосновать, заявил Владимир Жириновский.

На свой странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что специалисты могут исследовать положение дел в любой области и конкретно показать, где и насколько завышены тарифы на "коммуналку". Например, посмотреть, сколько газа по трубе поступает в регион, какова розничная цена и кто является посредником, "наживающимся на сотнях тысяч соотечественников", отметил лидер партии.

По его словам, некоторые субъекты РФ мешают выяснить правду, не дают никаких документов, никаких данных, и бить по рукам таких недобросовестных чиновников должна прокуратура.

"Но пока только ФАС признала: жители страны переплачивают за услуги ЖКХ в два раза. Так давайте освободим соотечественников от платежей за коммуналку, хотя бы до конца этого года", - заявил политик.

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Темы жкх лдпр владимир жириновский
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