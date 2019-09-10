Хэдхантеры рассказали о рынке серых зарплат

Россиян, готовых получать "серую" зарплату", в 1,2 раза больше, чем тех, кто против подобного подхода. Таковы данные опроса Superjob.ru.

Всего сторонников "серых" схем 43%, против 36%. Чаще всего это лица мужского пола - 49%, женщин - 36%. Как правило, речь идет о гражданах среднего возраста. Противников зарплат в конверте больше всего среди молодых людей до 24 лет и тех, кто получает больше 80 тысяч рублей в месяц.

В Москве и Санкт-Петербурге готовы получать "серые" выплаты по 39% граждан. Чаще всего такой заработок устраивает жителей Кирова (52%), Воронежа и Ульяновска (51%). Больше всего противников дохода в конверте — в Тюмени и Астрахани (по 42%), а также в Набережных Челнах (40%).

Ранее сообщалось, что каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте.