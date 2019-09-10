Граждане РФ скрывают от социологов правду о своих сбережениях

В отчетах социологов встречаются противоречивые данные о сбережениях граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает "Независимая газета".

Если одни социологические опросы показывают, что сбережений нет у 65% россиян, то другие свидетельствуют, что сбережения отсутствуют лишь у трети граждан страны.

Граждане Российской Федерации "хитрят", заявляя об отсутствии у себя сбережений, сообщает "Независимая газета". В действительности количество тех россиян, что имеют сбережения, выше, чем показывают опросы социологов, считает автор материала.