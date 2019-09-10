Гендиректор "Дождя" опубликовала детали своего приглашения в СК

Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вызвали на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Об этом Синдеева сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня (9 сентября, — прим. ред.) на почту телеканала web@tvrain.ru пришло письмо с электронного адреса komitet. sledstvennyy@inbox.ru, в котором мне предписано прибыть 10 сентября на допрос в качестве свидетеля. Повестка подписана старшим следователем по особо важным делам при председателе СК Рустамом Габдулиным", — пояснила Синдеева в публикации, а также прикрепила скриншот повестки.

Рустам Габдулин возглавил следственную группу по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в уголовном деле по массовым беспорядкам в Москве 27 июля появился первый задержанный. СК РФ возбудил дело о массовых беспорядках накануне. В ведомстве утверждают, что перед незаконным митингом в интернете размещались призывы принять в нем участие, хотя их авторы "заведомо допускали, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

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