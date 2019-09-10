Опрос: 78% россиян отвечают на рабочие письма и звонки в отпуске

Специалисты Федеральной службы по труду и занятости провели опрос с целью выяснить, вторгается ли работа в жизнь россиян, когда они в отпуске.

Эксперты выяснили, что лишь чуть меньше четверти граждан РФ — 22% опрошенных — не отвечают на рабочие письма и звонки во время отпуска. Таким образом, подавляющее большинство россиян — 78% — не забывают о своих рабочих обязанностях даже во время отдыха.

7% респондентов также признались социологам, что устают не от работы, а без нее.

23% опрошенных же рассказали, что при решении сменить работу всегда используют отпуск для поиска новой.