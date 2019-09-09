В Госдуму внесен законопроект о возможной досрочной пенсии для трудоспособных граждан, которым приходится ухаживать за инвалидом I группы.
Предлагается приравнять их к тем, кто ухаживает за инвалидами детства. Досрочную пенсию предлагают назначать мужчинам, которые имеют трудовой стаж не менее 20 лет , женщинам — не менее 15 лет. Помимо улучшения жизни такой семьи, инициатива, по мнению ее авторов, позволит сэкономить бюджетные средства.
Законопроект внесен от фракции КПРФ. Правительство РФ его не поддержало, написав в отзыве, что не указаны возможные источники дополнительных средств из бюджета и порядок исполнения нового вида расходных обязательств.
Ранее российский кабмин поддержал законопроект о возможности выхода на негосударственную пенсию раньше, чем официально наступит пенсионный возраст.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
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