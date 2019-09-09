Для ухаживающих за инвалидами I группы хотят ввести досрочную пенсию

В Госдуму внесен законопроект о возможной досрочной пенсии для трудоспособных граждан, которым приходится ухаживать за инвалидом I группы.

Предлагается приравнять их к тем, кто ухаживает за инвалидами детства. Досрочную пенсию предлагают назначать мужчинам, которые имеют трудовой стаж не менее 20 лет , женщинам — не менее 15 лет. Помимо улучшения жизни такой семьи, инициатива, по мнению ее авторов, позволит сэкономить бюджетные средства.

Законопроект внесен от фракции КПРФ. Правительство РФ его не поддержало, написав в отзыве, что не указаны возможные источники дополнительных средств из бюджета и порядок исполнения нового вида расходных обязательств.

Ранее российский кабмин поддержал законопроект о возможности выхода на негосударственную пенсию раньше, чем официально наступит пенсионный возраст.