Экспертный совет при комитете по охране здоровья Государственной думы изучает возможность введения ответственности за ложный вызов скорой помощи. Об этом рассказал член комитета нижней палаты парламента Юрий Кобзев.
По его словам, иногда в службу поступают неоправданные звонки, когда медиков вызывают "просто так", ради шутки. В таком случае с пациентом следует проводить проводить разъяснительную работу.
"Если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что никто не собирается лишать людей права на бесплатную медицинскую помощь, именно поэтому проект закона будет предложен на обсуждение широкой общественности.
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